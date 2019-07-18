В МВД появилась инструкция о нарушениях по закону об оскорблении госсимволов

МВД подготовило для своих сотрудников методические рекомендации с разъяснениями того, какие действия подпадают под наказание за оскорбление госсимволов. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на ведомственный документ.

Протоколы об административных делах следует составлять, только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, непристойные изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». В такой публикации должна идти речь про государственные символы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды, а автор «противопоставляет себя окружающим, демонстрирует надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам».

В документе отмечается, что за личную переписку протоколы составлять нельзя.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказать в возбуждении административного дела.

По данным правозащитной организации «Агора», в настоящее время полиция составила 30 протоколов за неуважение к власти. Часть из них касается постов про губернаторов, в связи с чем отмечается, что региональные чиновники используют статью о неуважении к власти в своих интересах.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.

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