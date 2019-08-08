Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора

Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что именно было изображено на картинке, не уточняется, но ведомство поясняет, что она оскорбляла государственный флаг России.

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Это второй случай, когда «Рисовач» вынужден блокировать доступ к картинкам в связи с вступившим в силу законом об оскорблении общества, органов власти и государственных символов. За его исполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор. Доступ к контенту, который Генпрокуратура считает противоправным, блокируется по первому ее требованию. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

Ранее по требованию ведомства Facebook удалил картинку с нацистскими символами в слове Россия. До этого Twitter ограничил доступ к записи, которую Генеральная прокуратура сочла оскорбляющей народ России.

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