Генератор мемов удалил картинку по требованию Роскомнадзора

Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к странице с картинкой, которая, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес граждан государства, пояснили в ведомстве.

После ограничения доступа к странице ее удалят из реестра запрещенной информации.

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«Рисовач» удалил изображение на следующий день после соответствующего требования Роскомнадзора. Ранее по требованию ведомства Facebook удалил картинку с нацистскими символами в слове Россия. До этого Twitter ограничил доступ к записи, которую Генеральная прокуратура сочла оскорбляющей народ России.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. За его исполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор. Он блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

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