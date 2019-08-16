Google оставил без внимания просьбы Роскомнадзора

Сотрудники компании Google оставили без ответа три запроса на удаление ролика на YouTube, в котором оскорбляются российские флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в Роскомнадзоре. Ранее ведомство направило соответствующие требования в корпорацию.

В запросе речь шла о видео, на кадрах которого неизвестные поджигают российский флаг, а также совершают некие оскорбительные действия с национальным гербом.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что получили соответствующее требование Генпрокуратуры 31 июля и с тех пор направили в Google три запроса на удаление страницы. Однако все они были проигнорированы. Несмотря на постоянное взаимодействие надзорного ведомства с корпорацией, заметили сотрудники Роскомнадзора, это не всегда приводит «к положительному результату».

Согласно закону об оскорблении государственных символов, принятому в России в марте 2019 года, первичный штраф за такой проступок составляет 100 тысяч рублей. Повторное нарушение карается вдвое большим штрафом. Ранее в августе по требованию Роскомнадзора соцсеть Facebook удалила картинку с нацистскими символами в слове Россия.

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