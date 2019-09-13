Еще два почтовых сервиса оказались под угрозой блокировки в России

Роскомнадзор по просьбе Федеральной службы безопасности может заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями. Это следует из документов надзорного ведомства, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Речь идет о почтовых сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Как сообщает издание, Роскомнадзор потребовал контролирующие их компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) во втором квартале 2019 года. Однако на данный момент оба сервиса все еще отсутствуют в списке.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что в связи с нарушением компаниями законодательства ведомство обратится в суд. Он напомнил, что в подобных случаях не исполняющие обязанности ОРИ сервисы могут быть заблокированы по решению суда.

Согласно российскому законодательству, после получения запроса от Роскомнадзора компания должна предоставить данные в течение 15 дней.

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