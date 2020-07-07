США захотели запретить TikTok

Госсекретарь Майк Помпео рассказал о том, что в США задумались о блокировке китайского приложения TikTok. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял. «[Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — заключил Помпео.

30 июня министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе TikTok. Как считает министерство, работа этих приложений наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии», а также создает угрозу безопасности страны и общественному порядку.

Приложение также постановили заблокировать в Гонконге. Такое решение было принято в связи с рассмотрением властями КНР закона о нацбезопасности.

TikTok называли замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных. Один из пользователей Reddit, назвавший себя программистом, заявил, что провел исследование работы соцсети и выяснил, что TikTok занимается сбором данных об аппаратных параметрах, об установленных на устройство приложениях, а также о сети. Кроме того, по его словам, соцсеть может получать данные о местонахождении пользователя.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.

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