Tiktok отказался от глобальной штаб-квартиры в Великобритании

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение Tiktok, прекратила переговоры с властями Великобритании о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети на территории страны. Об этом сообщает The Sunday Times.

В компании в качестве причины для прекращения переговоров назвали изменившийся «широкий геополитический контекст». Отмечается, что переговоры между правительством Великобритании и китайской компанией шли на протяжении нескольких месяцев. Tiktok планировал создать более трех тысяч рабочих мест в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность блокировки TikTok как способ отомстить Пекину за коронавирус. Госсекретарь Майк Помпео также высказался по поводу запрета социальной сети. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку ряда китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял.