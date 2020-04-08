Объяснена бесполезность маски в защите от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила бесполезность маски при защите здоровых людей от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail. Комментарий поступил в ответ на заявление Департамента здравоохранения Гонконга о том, что медицинские маски эффективны в сдерживании распространения инфекции.
По словам сотрудников ВОЗ, указанные средства индивидуальной защиты необходимо носить только медикам и пациентам, у которых диагностирована пневмония COVID-19.
Отмечается, что передающийся воздушно-капельным путем вирус способен проникнуть даже в фильтр маски-респиратора, а не имеющий симптомов человек может быть разносчиком заболевания. В связи с этим, по мнению экспертов, необходимости обязать население носить медицинские маски нет.
Ранее в апреле сотрудник Национальной службы здравоохранения Англии объяснил, почему резиновые перчатки бесполезны в защите от коронавируса. По его словам, снимая перчатку, человек контактирует с ее «зараженной» поверхностью, после чего случайно может прикоснуться к лицу. Вместо того чтобы ходить в резиновых перчатках, рекомендуется часто мыть руки и не пренебрегать санитарными советами медиков.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения