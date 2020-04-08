Nike отправил врачам маски из кроссовок для защиты от коронавируса

Всемирно известный спортивный бренд Nike отправил индивидуальные средства защиты американским врачам и медсестрам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider.

Компания решила создать маски наподобие тех, что носят медики в Орегонском университете науки и здоровья. Дизайнеры Nike сшили их из материалов, используемых при производстве кроссовок: за основу взяли части линейки Air (стельки, шнурки и подошвы обуви). Изделия представляют собой прозрачные панели, полностью закрывающие лицо, которые закрепляются на голове с помощью шнурка, имитирующего резинку.

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«Наша цель — не просто создать надежную защиту, но и придумать простую модель ее производства», — прокомментировал сотрудник компании.

Отмечается, что первая партия медицинских масок была доставлена ​​в Орегонский университет 3 апреля. Помимо этого, дополнительные партии будут переданы в другие медицинские учреждения штата, где располагается штаб-квартира Nike.

В апреле крупные российские бренды тоже взялись за борьбу с распространением смертельного коронавируса. Так, косметическая марка Mixit сообщила в своем Instagram-аккаунте, что переориентировала производство на выпуск защитных масок, антисептических средств и витаминов, а компании BMW Russia и Audi Russia начали предоставлять автомобили медицинским организациям.

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