Российские бренды взялись за борьбу с пандемией коронавируса

Крупные российские бренды взялись за борьбу с распространением смертельного коронавируса. Информация о предпринятых ими мерах появилась в социальных сетях марок.
В частности, косметическая марка Mixit сообщила в своем Instagram-аккаунте, что переориентировала производство на выпуск защитных масок, антисептических средств и витаминов. В настоящий момент выпускаемые компанией дезинфекторы для рук продаются за 245 рублей, а многоразовые маски — за 195 рублей. Отмечается, что часть выпущенных средств индивидуальной защиты бренд решил передать в российские благотворительные фонды.
Российская марка одежды 12Storeez запустила акцию, согласно которой все заказавшие товары с сайта клиенты получат бесплатную пачку гречки. Похожее предложение появилось в Instagram-аккаунте производителя косметики Ansaligy, основанном телеведущей Тиной Канделаки: к каждому заказу прилагается антибактериальный спрей марки. Таким же образом поступил бренд Letique Cosmetics, в то время как Clarins Russia отправляет санитайзеры для рук в медицинские учреждения.
Помимо этого, многие бренды начали производить защитные маски, среди них — Laroom, Monochrome, La Story и Sorry I’m not. Некоторые фирмы прилагают маски к заказам или раздают нуждающимся бесплатно, другие — направляют вырученные средства от их продажи в фонды или больницы.
Кроме того, компании BMW Russia и Audi Russia предоставят автомобили медицинским организациям, в том числе больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом.
Аналогичные меры по борьбе с распространением инфекции предпринимают и зарубежные компании. В марте итальянский модный дом Armani перепрофилировал свое производство на изготовление одноразовых медицинских халатов для борющихся с коронавирусом врачей. Его основатель Джорджио Армани пожертвовал несколько миллионов евро на оснащение всем необходимым ряда больниц в Италии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения