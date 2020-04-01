Российские бренды взялись за борьбу с пандемией коронавируса

Крупные российские бренды взялись за борьбу с распространением смертельного коронавируса. Информация о предпринятых ими мерах появилась в социальных сетях марок.

В частности, косметическая марка Mixit сообщила в своем Instagram-аккаунте, что переориентировала производство на выпуск защитных масок, антисептических средств и витаминов. В настоящий момент выпускаемые компанией дезинфекторы для рук продаются за 245 рублей, а многоразовые маски — за 195 рублей. Отмечается, что часть выпущенных средств индивидуальной защиты бренд решил передать в российские благотворительные фонды.

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Российская марка одежды 12Storeez запустила акцию, согласно которой все заказавшие товары с сайта клиенты получат бесплатную пачку гречки. Похожее предложение появилось в Instagram-аккаунте производителя косметики Ansaligy, основанном телеведущей Тиной Канделаки: к каждому заказу прилагается антибактериальный спрей марки. Таким же образом поступил бренд Letique Cosmetics, в то время как Clarins Russia отправляет санитайзеры для рук в медицинские учреждения.

Помимо этого, многие бренды начали производить защитные маски, среди них — Laroom, Monochrome, La Story и Sorry I’m not. Некоторые фирмы прилагают маски к заказам или раздают нуждающимся бесплатно, другие — направляют вырученные средства от их продажи в фонды или больницы.

Кроме того, компании BMW Russia и Audi Russia предоставят автомобили медицинским организациям, в том числе больнице в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом.

Аналогичные меры по борьбе с распространением инфекции предпринимают и зарубежные компании. В марте итальянский модный дом Armani перепрофилировал свое производство на изготовление одноразовых медицинских халатов для борющихся с коронавирусом врачей. Его основатель Джорджио Армани пожертвовал несколько миллионов евро на оснащение всем необходимым ряда больниц в Италии.

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