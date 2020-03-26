Lamoda сменила логотип из-за коронавируса

Российский интернет-магазин Lamoda сменил логотип, призывая оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Информация появилась в его официальном Instagram-аккаунте.
На размещенном в социальной сети фото запечатлена надпись Ladoma на зеленом фоне. В описании к публикации сотрудники онлайн-ретейлера призывают покупателей беречь себя и оставаться дома. В посте также отмечается, что на сайте появилась опция бесконтактной доставки, а на новые коллекции, которые продаются на Lamoda, были сохранены старые цены.
Ранее 25 марта крупные немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к карантину из-за пандемии коронавируса. На фирменном знаке Volkswagen буква V отделяется от буквы W и дистанцируется к верхней части кольца. Четыре пересекающиеся кольца символики Audi в свою очередь «разъезжаются» друг от друга на равные промежутки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения