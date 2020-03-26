Lamoda сменила логотип из-за коронавируса

Российский интернет-магазин Lamoda сменил логотип, призывая оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Информация появилась в его официальном Instagram-аккаунте.

На размещенном в социальной сети фото запечатлена надпись Ladoma на зеленом фоне. В описании к публикации сотрудники онлайн-ретейлера призывают покупателей беречь себя и оставаться дома. В посте также отмечается, что на сайте появилась опция бесконтактной доставки, а на новые коллекции, которые продаются на Lamoda, были сохранены старые цены.

Ранее 25 марта крупные немецкие автопроизводители Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к карантину из-за пандемии коронавируса. На фирменном знаке Volkswagen буква V отделяется от буквы W и дистанцируется к верхней части кольца. Четыре пересекающиеся кольца символики Audi в свою очередь «разъезжаются» друг от друга на равные промежутки.

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