Россиянок призвали не превращаться в «немытых существ» во время самоизоляции

Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец призвал россиянок оставаться красивыми во время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Его рекомендации приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, работа из дома и длительные выходные — это не повод отказываться от заботы о своей внешности. «Понятно, что нужно отдыхать, раз уж пришло такое время и есть возможность дать коже отдохнуть, но в любом случае, если вы дома с любимым человеком, с семьей, все равно вы должны быть ухоженными», — пояснил Лисовец. Он считает, что необходимо содержать волосы в чистоте, красиво одеваться и не превращаться в «немытое существо».

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Стилист, однако, отмечает, что для этого необязательно надевать что-то нарядное и наносить яркий макияж. «Лицо-то может быть чистым, эта тенденция в принципе давно уже: в Москве девушки ходят без макияжа, и я это приветствую. Но чуть-чуть подвести брови, сделать ярче ресницы, сделать так, чтобы волосы лежали хорошо. И стараться не выходить из этого режима, потому что расслабиться очень легко. Потом нам придется выходить обратно в нормальную, обычную социальную жизнь», — заключил он.

Ранее в марте подстриженные самостоятельно челки стали новым трендом во время пандемии коронавируса. По всему миру девушки начали отрезать челку в домашних условиях из-за закрытых на карантин салонов красоты. Кроме того, некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки во время самоизоляции.

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