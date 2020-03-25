Назван способ сохранить нормальный внешний вид во время самоизоляции

Парикмахеры и колористы назвали несколько способов сохранить нормальный внешний вид во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Так, звездный парикмахер Джейми Стивен (Jamie Steven) дал рекомендации по поводу стрижки в домашних условиях. В частности, он поделился советами по избавлению от секущихся кончиков. «Сделайте ровный пробор, зажмите одну сторону волос между двумя пальцами и потяните ее на себя, после чего укоротите концы острыми ножницами», — сказал он, отметив, что голову нужно держать прямо.

Британка Анна Гомез (Ana Gomes), работающая в лондонском салоне красоты, порекомендовала стричь волосы, когда они влажные. «Расчешите все волосы вперед так, чтобы они располагались над грудью, а затем обрежьте их по прямой линии», — сказала она.

Колорист Джек Бакстер (Jack Baxter) также посоветовал не использовать при домашнем окрашивании средства из супермаркета. Помимо этого, стилист подчеркнул, что «тупое лезвие, кухонные или маникюрные ножницы могут повредить волосы».

В марте подстриженные самостоятельно челки стали новым трендом во время пандемии коронавируса. По всему миру девушки начали отрезать челку в домашних условиях из-за закрытых на карантин салонов красоты. Кроме того, некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки во время самоизоляции.

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