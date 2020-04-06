Объяснена бесполезность резиновых перчаток в защите от коронавируса

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Англии объяснил, почему резиновые перчатки бесполезны в защите от коронавируса. На его ролик в соцсети TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Хирург Каран Рангараджан (Karan Rangarajan) заявил, что в сознании людей перчатки создают ложное ощущение защищенности.

«Вы надели перчатки и пошли в супермаркет, где прикасаетесь ко множеству вещей, на поверхности которых обитают вирусы. Вы выходите оттуда и продолжаете носить эти же перчатки, собирая микробы. Там теперь их скопилось намного больше, чем могло бы быть на руках, если бы вы их чаще мыли, — утверждает врач. — Помните, что этими же самыми руками вы будете держаться за руль автомобиля, а потом случайно прикоснетесь к лицу и подсадите себе вирус».

Материалы по теме Сняли корону Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей

Рангараджан добавил, что, даже снимая перчатку, человек прикасается к ее «зараженной» поверхности. Таким образом, вместо того, чтобы ходить в резиновых перчатках, он рекомендует часто мыть руки и не пренебрегать санитарными советами медиков.

Ранее в апреле врачи-дерматологи рассказали о продолжительности жизни коронавируса на различных поверхностях, а также оценили возможность его обитания на волосах. Согласно исследованиям, на бумаге коронавирус способен обитать до 24 часов, на металле — двое суток, на пластике — трое суток. На волосах он не может жить столько же, сколько на других поверхностях: чаще всего естественные жиры, содержащиеся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий и вирусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!