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09:22, 26 апреля 2024Мир

Фирма из США заинтересовалась людьми с боевым опытом для работы в России

Медиакомпания из США начала поиск операторов с боевым опытом для работы в России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Неназванная медиакомпания из США начала поиск операторов с опытом боевых действий для работы в России. Соответствующий запрос опубликован на сайте Silent Professionals.

В частности, сообщается, что в должностные обязанности работников входит «поддержка операций по освещению событий в СМИ в России». О каких операциях идет речь в вакансии не уточняется.

Среди обязанностей указано, что соискатель, как минимум, «должен иметь опыт работы в качестве боевого оператора передового базирования, прикрепленного к воинской части в условиях прямого боя». Также ему необходимо «быть в хорошей физической форме и быть в состоянии нести не менее 50 фунтов при ношении бронежилетов» и «обладать действующим паспортом двумя пустыми страницами».

В объявлении также указано, что преимуществе при наборе будет отдаваться гражданам США, однако могут быть рассмотрены и кандидатуры из других стран.

Ранее заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия. Предполагается, что речь может идти об «умных» бомбах малого диаметра наземного базирования GLSDB.

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      Максим Габриелян
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