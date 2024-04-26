ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

AP: российские дроны вынудили ВСУ отказаться от танков Abrams из-за уязвимости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать переданные США танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поскольку они стали уязвимы для атак российских дронов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что использование танков затрудняется тем, что российские беспилотники легко обнаруживают их, и техника попадает под удар. США согласились отправить 31 Abrams на Украину в январе 2023 года, стоимость каждого танка составляет порядка 10 миллионов долларов. Однако, как пишет Associated Press, с тех пор произошли перемены на поле боя.

Ситуация на поле боя значительно изменилась, в частности, из-за повсеместного использования российских дронов-разведчиков и дронов-охотников. Из-за этого оружия Украине стало сложнее защищать танки, в то время как их быстро обнаруживают и преследуют российские беспилотники или снаряды Associated Press

Широкое использование беспилотников на поле боя означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными», резюмировал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина потеряла пять танков Abrams в течение двух месяцев

Как пишет New York Times, дорогостоящие западные танки оказались уязвимыми перед дешевыми беспилотниками. По словам военного аналитика Гудзоновского института Кана Касапоглу, Abrams можно уничтожить взрывом беспилотника намного легче, чем предполагалось ранее, что свидетельствует о коренных изменениях в природе современных боевых действий.

Отмечалось, что ущерб, который наносится одному из символов американской военной мощи, «грозит изменением подхода к его использованию в будущих конфликтах». За последние два месяца в ходе боев выведены из строя пять M1 Abrams, а еще три танка получили средние повреждения.

ВСУ разочаровались в американских танках

В марте украинское издание NV.ua выпустило материал, в котором говорилось, что Abrams оказались слишком сложными в обслуживании и ремонте. Журналисты задались вопросом, «что не так с этими супермашинами», отметив, что украинские военные, даже получив эту технику, не спешили ее использовать.

Отмечалось, что основной проблемой для участия танков в боевых действиях стало сложное обслуживание и ремонт. В США существует завод по восстановлению Abrams, где их полностью разбирают и собирают заново, но у ВСУ такой возможности нет.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

«Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего. Чтобы только запустить двигатель, нужно потратить 38 литров горючего», — говорилось в репортаже. Между тем украинский военный эксперт Иван Ступак заявил, что не слышал о каких-либо выдающихся технических характеристиках Abrams. По его словам, танки очень хрупкие, и у них полностью другое устройство двигателя по сравнению с советскими бронемашинами.

В России раскрыли объемы производства уничтожившего Abrams беспилотника

В Симбирском конструкторском бюро (СКБ) рассказали, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья» — именно этот беспилотник уничтожил первый танк Abrams в зоне СВО. Стандартная «Пиранья» может выполнять три основные задачи: полет в качестве дрона-камикадзе, полет с системой сброса и возвращением обратно, разведывательный полет.

Кроме того, СКБ разработало новый FPV-дрон «Пиранья-13». Аппарат отличается от базовой версии увеличенной с 4,5 до 8 килограммов грузоподъемностью. Военный эксперт Дмитрий Корнев пояснил, что дрону нужна большая масса боевой части для поражения одним попаданием защищенной техники, вроде танков, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок с дополнительным бронированием.