Раскрыты объемы производства уничтожившего американский Abrams беспилотника

В Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья»

В Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья». Объемы выпуска беспилотника, уничтожившего первый танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО), раскрыли ТАСС в Симбирском конструкторском бюро (СКБ).

«Наш аппарат имеет 64 конфигурации, в том числе комплектовку ночной камерой, тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой», — сказали в организации.

Там добавили, что стандартная «Пиранья» может выполнять три основные задачи: полет в качестве дрона-камикадзе, полет с системой сброса и возвращением обратно, разведывательный полет.

В феврале СКБ сообщило, что первый американский танк Abrams, который поразили российские военнослужащие в зоне СВО, был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья».