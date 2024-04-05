Раскрыты объемы производства уничтожившего американский Abrams беспилотника
В Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья»СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
В Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья». Объемы выпуска беспилотника, уничтожившего первый танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО), раскрыли ТАСС в Симбирском конструкторском бюро (СКБ).
«Наш аппарат имеет 64 конфигурации, в том числе комплектовку ночной камерой, тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой», — сказали в организации.
Там добавили, что стандартная «Пиранья» может выполнять три основные задачи: полет в качестве дрона-камикадзе, полет с системой сброса и возвращением обратно, разведывательный полет.
В феврале СКБ сообщило, что первый американский танк Abrams, который поразили российские военнослужащие в зоне СВО, был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья».