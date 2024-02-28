Появились подробности о поражении первого американского танка Abrams в зоне СВО

Первый танк Abrams в зоне СВО подбили ульяновским FPV-дроном «Пиранья»

Первый американский танк Abrams, который поразили российские военнослужащие в зоне СВО, был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Такие подробности раскрыл представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», его цитирует ТАСС.

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», — рассказали в бюро.

Там добавили, что «Пираньи» также поражают легкую и тяжелую бронетехнику, хотя, как правило, в то же время ударяют и по блиндажам, укрытиям и укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

FPV-дрон «Пиранья», по словам представителя бюро, отличается от других дронов уникальными частотами, на которых работает. Они способны устоять перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлениии. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность.

На фоне этого в США назвали танки Abrams переоцененными — аналогично тому, как были переоценены британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2.