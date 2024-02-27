В Госдуме отреагировали на уничтожение первого танка Abrams на СВО

В Госдуме заявили, что уничтожение Abrams показало заурядность этого танка

Уничтожение в зоне специальной военной операции (СВО) американского танка Abrams демонстрирует заурядность этой боевой машины. Слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова приводит Telegram-канал Shot.

27 февраля Минобороны России официально подтвердило первое уничтожение Abrams в зоне СВО.

По словам главы думского комитета, в американских танках нет ничего «такого нового и супервыдающегося». В то же время он заявил, что российским ученым будет «очень и очень интересно» захватить подбитый экземпляр Abrams.

Картаполов похвалил российских военнослужащих за уничтожение Abrams и поддержал идею их наградить. «Они достойны награды. А какой награды — это определит наше военное руководство», — заключил политик.

Ранее российский актер и режиссер Иван Охлобыстин анонсировал перечисление десяти миллионов рублей уничтожившим Abrams военнослужащим.