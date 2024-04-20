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13:57, 20 апреля 2024Бывший СССР

В США заявили об уязвимости танков Abrams перед атаками дронов

NYT: дорогостоящие западные танки оказались уязвимы перед дешевыми дронами

Фото: Spc. Hedil Hernandez / Globallookpress.com

Дорогостоящие западные танки оказались уязвимыми перед дешевыми беспилотниками, пишет New York Times. В материале говорится, что атакующие дроны в зависимости от технической оснащенности могут стоить лишь 500 долларов, что выглядит ничтожной суммой на фоне американских боевых машин за 10 миллионов долларов.

По словам военного аналитика Гудзоновского института Кана Касапоглу, один из мощнейших в мире танков, Abrams, можно уничтожить взрывом беспилотника намного легче, чем предполагалось ранее, что свидетельствует о коренных изменениях в природе современных боевых действий.

Журналисты отмечают, что ущерб, который наносится одному из символов американской военной мощи, «грозит изменением подхода к его использованию в будущих конфликтах». Так, за последние два месяца в ходе боев были выведены из строя пять M1 Abrams, а еще три танка получили средние повреждения. Также в издании сообщили об уничтожении «по меньшей мере 30» находящихся на Украине немецких танков «Леопард».

Ранее на Украине рассказали о разочаровании в американских танках Abrams, которые оказались слишком сложными в обслуживании и ремонте. Там посетовали, что только для запуска их двигателя приходится тратить 38 литров горючего.

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      Дмитрий Воронин
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