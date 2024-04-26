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09:07, 26 апреля 2024Из жизни

Сбросившая 72 килограмма женщина поделилась секретом похудения

Женщина из США сбросила 72 килограмма благодаря употреблению белка

Фото: i yunmai / Unsplash

Жительница США сбросила 72 килограмма за два года и поделилась секретом похудения. Об этом сообщает New York Post.

33-летняя Эмбер Клеменс из штата Висконсин начала худеть в 2018 году. К 2020-му ей удалось избавиться от 72 килограммов, и с тех пор ее вес не увеличивался. По словам женщины, у нее получилось добиться таких результатов благодаря изменениям в рационе.

Клеменс рассказала, что перешла в основном на высокобелковые продукты. Она покупала протеиновые коктейли и батончики, мясные палочки, греческие йогурты и полуфабрикаты с высоким содержанием белка. В качестве десертов она выбирала сладости с высоким содержанием протеина. Чтобы помочь пищеварению и добавить клетчатку в рацион, американка регулярно покупала смеси для приготовления салатов.

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Сейчас Клеменс работает консультантом по снижению веса и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов. Она также делится секретами похудения с пользователями в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что житель Индии похудел на 20 килограммов менее чем за год и поделился своим секретом. Первым шагом индийца стал полный отказ от риса и продуктов из пшеницы.

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      Алиса Удовик
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