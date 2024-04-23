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09:43, 23 апреля 2024Из жизни

Моряк похудел на 20 килограммов за девять месяцев после предупреждения врача

Мужчина из Индии сбросил 20 кг за 9 месяцев благодаря отказу от риса и пшеницы

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Житель Индии похудел на 20 килограммов менее чем за год и поделился своим секретом. Об этом сообщает The Times of India.

Раджаниш из Бангалора более 20 лет служил моряком в торговом флоте. Несмотря на достаточно активный образ жизни, он постепенно полнел из-за пристрастия к вредной пище, и в итоге его вес достиг 110 килограммов. В 2023 году врач-ортопед предупредил мужчину, что скоро ему может понадобиться замена коленных суставов. Раджаниш решил немедленно заняться здоровьем и сбросить лишний вес, чтобы избежать операции.

Он решил худеть постепенно, теряя два-три килограмма в месяц. Первым шагом индийца стал полный отказ от риса и продуктов из пшеницы. Раджаниш стал завтракать блюдами из куриных яиц с кофе и соком. На обед он готовил себе курицу или рыбу с овощами и салатом из пророщенных бобов, а на ужин — салат, овощи с карри и лепешку из нутовой муки с добавлением овощей. Между приемами пищи в первой половине дня он утолял голод сухофруктами и орехами, а между обедом и ужином ел фрукты и пил кофе.

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Кроме того, Раджаниш начал по пять дней в неделю заниматься в спортзале по полтора часа, сочетая кардио и силовые упражнения. Перед сном он гулял 45 минут, а также стал чаще играть с друзьями в бадминтон и крикет.

В итоге за девять месяцев ему удалось избавиться от 20 лишних килограммов. Благодаря этому он избавился от проблем с повышенным давлением и уровнем холестерина, а также стал намного более активным.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Никита Савин
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