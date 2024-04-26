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09:01, 26 апреля 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung оказались в остром дефиците

Смартфоны Samsung пропали из продажи в Пакистане из-за рекордного спроса

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung не смогла удовлетворить запросы потребителей смартфонов на одном из рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналистов агентства, линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 оказалась крайне популярной в Пакистане. Страна является пятой по численности населения в мире, в ней проживают около 192 миллионов владельцев смартфонов. В материале говорится, что Пакистан — один из важнейших рынков для Samsung и других производителей.

Специалисты медиа объяснили высокий спрос и острый дефицит на смартфоны Samsung тем, что корейская компания собирает девайсы в Пакистане и платит сниженные налоги. Таким образом местное правительство стимулирует бизнес. В связи с этим фирма поставляет на рынок устройства по сниженной цене. В том числе из-за рекордного спроса аппараты корейского бренда пропали из продажи.

«Samsung Electronics прилагает все усилия, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, и мы ожидаем, что продажи возобновятся в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении корпорации. По оценке авторов Bloomberg, Apple не является такой успешной на рынках развивающихся стран, так как местные пользователи предпочитают относительно недорогие девайсы.

В конце апреля аналитики Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае. Во многом это связано с успехами местной компаний Huawei, продажи которой в первом квартале года выросли на 69,7 процента.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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