Смартфоны Samsung оказались в остром дефиците

Смартфоны Samsung пропали из продажи в Пакистане из-за рекордного спроса

Южнокорейская корпорация Samsung не смогла удовлетворить запросы потребителей смартфонов на одном из рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналистов агентства, линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 оказалась крайне популярной в Пакистане. Страна является пятой по численности населения в мире, в ней проживают около 192 миллионов владельцев смартфонов. В материале говорится, что Пакистан — один из важнейших рынков для Samsung и других производителей.

Специалисты медиа объяснили высокий спрос и острый дефицит на смартфоны Samsung тем, что корейская компания собирает девайсы в Пакистане и платит сниженные налоги. Таким образом местное правительство стимулирует бизнес. В связи с этим фирма поставляет на рынок устройства по сниженной цене. В том числе из-за рекордного спроса аппараты корейского бренда пропали из продажи.

«Samsung Electronics прилагает все усилия, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, и мы ожидаем, что продажи возобновятся в ближайшее время», — говорится в официальном заявлении корпорации. По оценке авторов Bloomberg, Apple не является такой успешной на рынках развивающихся стран, так как местные пользователи предпочитают относительно недорогие девайсы.

В конце апреля аналитики Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае. Во многом это связано с успехами местной компаний Huawei, продажи которой в первом квартале года выросли на 69,7 процента.