Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома

Значительно снизить риск заражения дома во время эпидемии коронавируса помогут влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и соблюдение других важных правил карантина. Их раскрыли в МЧС, сообщает РИА Новости.
Помимо мытья пола и поверхностей, необходимо регулярно проветривать все помещения в квартире. В период самоизоляции рекомендуется максимально исключить даже непродолжительные выходы на улицу.
При заказе доставки следует избегать прямого контакта с курьером. Оплачивать покупки лучше онлайн.
Ранее россиянам назвали пять мест с высоким риском инфицирования. Лидерами рейтинга оказались аптеки из-за посещающих их больных людей. На втором и третьем местах — продуктовые магазины и автозаправки. Следом идут территория для выгула собак и мусорные баки. Также вирус можно принести с улицы на подошве обуви, поэтому ее надо снимать на входе. На резиновой поверхности инфекция сохраняет жизнеспособность до пяти дней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения