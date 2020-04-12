Сотни москвичей оштрафовали за нарушение социальной дистанции за сутки

За нарушение дистанции в Москве за сутки оштрафовали 1358 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.
Административные протоколы составили в отношении горожан, которые собирались группами или находились на улице без уважительных причин. Кроме того, к ответственности за нарушение правил социальной дистанции привлекли 18 предприятий торговли.
В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса действует норма о соблюдении обязательной дистанции в 1,5 метра между людьми в общественных местах. Магазины должны были нанести специальную разметку. За нарушение так называемой социальной дистанции гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 50 тысяч рублей, юридические — до полумиллиона рублей.
Первый протокол в РФ за нарушение дистанции в 1,5 метра был составлен 10 апреля в отношении подмосковного журналиста Романа Иванова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения