Сотни москвичей оштрафовали за нарушение социальной дистанции за сутки

За нарушение дистанции в Москве за сутки оштрафовали 1358 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.

Административные протоколы составили в отношении горожан, которые собирались группами или находились на улице без уважительных причин. Кроме того, к ответственности за нарушение правил социальной дистанции привлекли 18 предприятий торговли.

В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса действует норма о соблюдении обязательной дистанции в 1,5 метра между людьми в общественных местах. Магазины должны были нанести специальную разметку. За нарушение так называемой социальной дистанции гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 50 тысяч рублей, юридические — до полумиллиона рублей.

Первый протокол в РФ за нарушение дистанции в 1,5 метра был составлен 10 апреля в отношении подмосковного журналиста Романа Иванова.

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