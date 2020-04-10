В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

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Мужчина 22 марта был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией, 4 апреля был выписан после лечения, и до 18 апреля должен был находиться на домашнем карантине. Москвича поймали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе.

В сопровождении полиции он был доставлен в больницу, его машину направили на спецстоянку. «Пожалуйста, берегите себя и других. Оставайтесь дома», — подчеркнули в Дептрансе.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал жесткие наказания для нарушителей карантина на автомобилях. Он объяснил, что данная мера коснется только граждан, официально находящихся на карантине — заболевших коронавирусной инфекцией, их близких родственников, контактировавших с ними людей, а также тех, кто вернулся из-за рубежа. «Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — добавил Собянин.

За последние сутки в Росссии выявлено почти 1800 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). Всего в стране число зараженных коронавирусом составило почти 12 тысяч.

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