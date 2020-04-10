В России составили первый протокол за нарушение дистанции в 1,5 метра

Сотрудники МВД составили первый в России протокол за нарушение соблюдения дистанции в 1,5 метра от других граждан. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Леонида Соловьева.

По его словам, два новых протокола составлены на подмосковного журналиста Романа Иванова по статье 19.3 КоАП («Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в один метр от других граждан») и по части второй статьи 6.3 КоАП («Несохранение дистанции от других граждан более одного метра»).

Ранее 10 апреля сообщалось, что полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя в Москве.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек, днем ранее этот показатель составлял 1459.

В стране введен режим повышенной готовности и действует предписание о самоизоляции. Общее число заболевших в мире превысило 1,6 миллиона человек.

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