Описан сценарий развития коронавируса

Американцам, возможно, придется соблюдать меры социального дистанцирования, принятые для предотвращения распространения коронавируса в стране, до 2022 года. Об этом говорится в исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликованном в журнале Science.

«Вполне возможно, что придется сохранить меры социального дистанцирования до 2022 года, если не будут значительно увеличены мощности отделений реанимации или же не станет общедоступным лечение от коронавируса или вакцина», — предрекли эксперты, описывая сценарий развития коронавируса.

Эпидемиологи заметили, что коронавирусы опасны тем, что против них не вырабатывается долговременный иммунитет. Однако родство между различными видами вирусов, включая SARS-CoV-1, позволяет бороться с ними путем перекрестного иммунитета. Выяснилось, что контакт с SARS-CoV-1 генерирует стабильный иммунный ответ, включающий антитела, которые позволяют блокировать действие основных вирусов простуды, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1.

Исследователи приводят в пример опыт Южной Кореи и Сингапура и отмечают, что сохранение указанных мер может привести к снижению нагрузки на систему здравоохранения, а также позволит отслеживать социальные контакты и соблюдать карантин. Моделирование различных сценариев развития коронавируса показало, что заражение одним из типов вирусов обеспечивает определенную защиту от других инфекций. Эпидемиологическая модель также показала, что коронавирус имеет сезонный характер с пиковыми показателями в период с октября и май. Однако невосприимчивость к инфекции в летний период связана не с погодой, а с тем, что большая часть популяции уже переболела.

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В научной работе также рассматриваются и негативные последствия подобного решения. С высокой вероятностью социальное дистанцирование пагубно отразится на экономике, образовании и социальной сфере. Ученые особо подчеркивают, что даже если вирус SARS-CoV-2 будет ликвидирован, то странам все равно придется продолжить наблюдение за ним, так как повторная вспышка возможна вплоть до 2024 года. Эпидемиологи заключили, что ключевым методом сдерживания коронавируса COVID-19 является создание стадного иммунитета путем контролирования развития инфекции или с помощью вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пик инфекции «точно» еще не наступил. По всему миру зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, около 124 тысяч людей скончались в результате пандемии.

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