Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей от нового коронавируса. Его цитирует ТАСС в среду, 22 апреля.

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«Все, что просят медики, должно исполняться», — сказал он, подчеркнув, соответствующие требования должны быть адресованы власти, а не СМИ.

13 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусной инфекцией поручил обеспечить врачей всеми средствами индивидуальной защиты. Российский лидер предложил создать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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