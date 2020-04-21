Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин.

В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Люди, проживающие с больными коронавирусом, могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.

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Накануне мэр столицы объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом. На онлайн совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что считает принятые в Москве ограничительные меры для борьбы с коронавирусом «достаточными на данном этапе».

Московские власти в течение марта-апреля постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины. 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

За последние сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

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