В России за сутки выявили 5642 случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах, большинство из них в Москве и Подмосковье. Зафиксирован 51 летальный исход. Полностью выздоровели 427 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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По состоянию на 20 апреля в России было выявлено более 47 тысяч заразившихся коронавирусом — 4268 случаев выявлено за сутки. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко дал прогноз, согласно которому к лету ситуация с коронавирусом в России начнет улучшаться, а к нормальной жизни страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции. «Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, — сказал Мурашко. — Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся».

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