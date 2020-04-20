Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

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Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число случаев инфицирования накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть в Москве и Подмосковье.

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