Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось почти втрое за неделю

В России за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные за 12 и 19 апреля, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

Так, число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. За неделю случаев коронавируса в России стало в 2,7 раза больше. 19 апреля за сутки было выявлено более 6000 новых случаев заражения, тогда как неделю назад, 12 апреля, этот показатель составил 2,1 тысячи. По последним данным, пациенты с коронавирусом есть во всех регионах страны.

По данным оперштаба, за последние сутки полностью выздоровели 234 человека, в общей сложности — почти 3,3 тысячи. Общее число летальных исходов достигло 361, 19 апреля умерли 48 человек.

За предыдущие сутки, 18 апреля, в стране зарегистрировали 4785 новых случаев заражения. По общему числу случаев инфицирования Россия вошла в первую десятку стран мира.

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