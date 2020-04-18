Россия вошла в первую десятку стран по числу зараженных коронавирусом

Россия временно вошла в первую десятку стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, на которые обратила внимание «Российская газета».

Россия некоторое время занимала десятое место с 36793 случаями заражения, но позднее опустилась на 11-е, а на десятую строчку переместилась Бельгия (37183 случая).

За последние сутки в России выявили почти пять тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах страны. Они фиксировались во всех субъектах. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время скончались 313 заразившихся, более трех тысяч полностью излечились.

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