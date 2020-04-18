Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, передает «Московский комсомолец».

Специалист отметил, что чаще всего сыпь при заболевании COVID-19 проявляется у молодых пациентов. Высыпания представляют из себя обширные покраснения на коже, пояснил Авдеев.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь — достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», — рассказал пульмонолог.

Авдеев призвал людей не идти сразу в больницу при обнаружении высыпаний на теле, поскольку этот фактор не является гарантией заражения коронавирусом.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. В настоящее время уже начались клинические испытания. После их успешного завершения разработчики намерены подать заявку на государственную регистрацию теста.

По всей России, согласно данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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