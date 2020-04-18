Путин задумался о привлечении Вооруженных сил для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин задумался о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных сил страны для борьбы с распространением коронавируса. Текст документа опубликован в субботу, 18 апреля, на сайте Кремля.

Соответствующее поручение в срок до 22 апреля он дал министерству обороны.

Кроме того, глава государства поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз по числу граждан, которые могут заразиться инфекцией, а также принять меры по созданию федерального резерва, включающего в себя средства индивидуальной защиты для медиков, медоборудование, лекарства и другие средства, необходимые для профилактики, диагностики и лечения.

Материалы по теме «Самая ужасная смерть — это смерть от удушья» Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач

Ранее стало известно о том, что за последние 24 часа в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах.

По всей стране, согласно данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!