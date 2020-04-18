Путин задумался о привлечении Вооруженных сил для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин задумался о возможности привлечения специальных сил и средств Вооруженных сил страны для борьбы с распространением коронавируса. Текст документа опубликован в субботу, 18 апреля, на сайте Кремля.
Соответствующее поручение в срок до 22 апреля он дал министерству обороны.
Кроме того, глава государства поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз по числу граждан, которые могут заразиться инфекцией, а также принять меры по созданию федерального резерва, включающего в себя средства индивидуальной защиты для медиков, медоборудование, лекарства и другие средства, необходимые для профилактики, диагностики и лечения.
Ранее стало известно о том, что за последние 24 часа в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах.
По всей стране, согласно данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения