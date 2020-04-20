Путину рассказали о работающем способе противостоять вирусам

На закрытых из-за коронавируса объектах массового пребывания людей следует сделать ревизию вентиляционных систем, это повысит эпидемиологическую безопасность. О работающем способе противостоять вирусам президенту Владимиру Путину в ходе совещания рассказал замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 апреля.

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«В школах Москвы в свое время была программа по установке рециркуляторов (прибор для очистки и обеззараживания воздуха — прим. «Ленты.ру»). В тех школах, где они были установлены, заболеваемость [передающимися по воздуху инфекциями] упала на 18 процентов», — сказал он.

Николай Филатов напомнил, что сейчас в стране закрыты кинотеатры и торговые центры.

Он также предложил открыть детские дошкольные учреждения и школы. По его словам, среди детей нет высокой заболеваемости. «Вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность», — отметил он.

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных наблюдается в Московском регионе — более 31 тысячи. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.

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