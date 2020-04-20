Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования, сообщает ТАСС.

Глава государства уточнил, что речь идет об ускорении разрешений по линии Росздрава, таможенных и других административных процедур при завозе техники. В случае необходимости на эти цели будут выделены дополнительные средства.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в стране на стадии доклинических испытаний находятся несколько вакцин от нового вируса, и уже получены «обнадеживающие» результаты.

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