Глава Минздрава дал прогноз по возвращению России к нормальной жизни

Глава Минздрава Михаил Мурашко дал прогноз, согласно которому к лету ситуация с коронавирусом в России начнет спадать, а к нормальной жизни страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, — сказал Мурашко. — Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся».

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Ранее Мурашко рассказал, что борьба с коронавирусом в России проходит по «полувоенному сценарию». Он уточнил, что имеет в виду развертывание медицинской сети в регионах.

За последние сутки в России зафиксировано свыше 47 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 44 летальных исхода. На всей территории страны за весь период умерли 405 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч.

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