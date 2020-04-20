Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 47 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки выявлено 4268 случаев. Большинство из них в Москве и Московской области. Зарегистрировано также 44 летальных исходов на всей территории страны за прошедшие 24 часа, за весь период — 405 скончавшихся. Всего вылечившихся от COVID-19 — 3446 человек, в том числе 155 новых пациентов, которых выписали из медучреждений.

В Москве насчитывается 26 350 инфицированных.

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По данным на 19 апреля, в стране было зарегистрировано более 42 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что введенный из-за коронавируса режим самоизоляции эффективен, в московских больницах приостановлен рост поступлений тяжелых больных. Он отмечал, что у пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния.

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