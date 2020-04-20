Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки. Об этом они сообщили в интервью газете «Известия».
34-летняя Евгения попала в больницу 30 марта, ей диагностировали двустороннюю мультисегментную пневмонию и подозрение на коронавирус. Она рассказала, что ей было больно дышать, при кашле казалось, что «выпадут легкие», а в груди будто «ощущался песок». Боли в горле и насморка Евгения не ощущала, но у нее была сильная слабость и ломило тело, а также расстройство желудочного-кишечного тракта. По словам женщины, ей не хватало дыхания даже на чистку зубов, она не могла держать глаза открытыми, а все силы уходили на то, чтобы попить воды. Через восемь дней ей стало лучше — спала температура, но слабость, одышка, тошнота и боль в груди не прошли. Ей поставили диагноз «коронавирусная инфекция», после выписки Евгении надо принимать препараты и покупать их самостоятельно.
36-летняя Анна рассказала, что сначала у нее поднялась температура до 38 градусов, а в течение 10 дней у нее пропало обоняние, но при этом не было кашля и проблем с дыханием. Кроме того, все было в порядке и с уровнем кислорода в крови. Температура держалась четыре дня, из них два последних дня она была 37 градусов. «Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице». Анна добавила, что когда у нее появился первый симптом — температура — она позвонила в скорую, но ей сказали, что у нее ОРВИ. Женщина находилась в нетипичном для нее состоянии, но и во второй раз ей заявили, что это «не может быть коронавирус». В итоге она вызвала врача из поликлиники и сдала анализы, а через несколько дней к ней пришли люди в костюмах, взяли анализ и дали документ о том, что она обязуется сидеть дома.
50-летняя Виктория рассказала, что кроме нее заразились еще ее сын 25 лет и дочь 18 лет. У всех в разной степени проявлялись резкий подъем температуры, общие признаки интоксикации, заложенность носа и потеря обоняния. У Виктории температура продержалась 13 дней, но не превышала 38 градусов. У нее также покраснело горло, а на пятый день начался кашель. Чуть позднее у женщины начался кашель и ее госпитализировали. В больнице она получала симптоматическое, противовирусное и антибактериальное лечение. 9 апреля ее выписали с отрицательным мазком и положительной динамикой.
27-летняя Мария рассказала, что первым симптомом стала повышенная температура, затем у нее заболело горло и начался сильный кашель, а также пропало ощущение вкуса и запаха. По ее словам, долгое время температура держалась на уровне 37 градусов, кашель был мокрый, а не сухой. «Так что симптомы достаточно индивидуальны», заявила женщина. 22 марта ее госпитализировали в больницу в Коммунарке, где она провела 15 дней. После выписки она ощущала «жуткую слабость», ей было трудно вставать, «все кружилось и темнело в глазах». Ей назначили ингаляции с антибиотиком. Мария отметила, что с каждым днем чувствует себя все лучше.
По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389. За 19 апреля в стране выявили 6 060 случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения