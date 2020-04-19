В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть шанс уже на следующей недели увидеть выходы на плато по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет <...> Соответственно, дождемся следующей недели», — отметил он.

По его словам,

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