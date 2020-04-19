Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. Об этом академик РАН Сергей Недоспасов рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, предсказать сроки наступления второй волны эпидемии невозможно как из-за особенностей самого коронавируса, так и и особенности жизни отдельной популяции и системы здравоохранения.

При этом, если у большинства жителей Земли сформируется иммунитет, то вирус будет побежден. «Через этот "коллективный эффект" будет защищен даже тот человек, у которого нет иммунитета — слишком мала вероятность встретиться с вирусом», — объяснил специалист.

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Он напомнил, что при классической вирусной инфекции антитела образуются примерно через одну-две недели, однако срок их жизни в организме зависит от множества факторов. При вакцинации антитела могут быть образованы на десятилетия или даже на всю оставшуюся жизнь, заключил Недоспасов.

15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса. По его словам, первая волна была вялая, но теперь инфекция «набрала потенциал». Он спрогнозировал, что активность вируса в стране упадет к середине июня.

По данным на 19 апреля общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах.За последние сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

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