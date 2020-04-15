Академик констатировал активную волну распространения коронавируса в России

В настоящий момент Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса. Это констатировал бывший главный пульмонолог России, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин, сообщает «Интерфакс».
По его словам, первая волна была вялая, но теперь инфекция «набрала потенциал». «У нее высокая трансмиссия — один человек заражает двух-трех, иногда четырех», — сказал врач.
Чучалин предположил, что на вопрос, когда закончится эпидемия, должны отвечать скорее математики. По его мнению, активность вируса в стране упадет к середине июня.
Ранее вирусолог Александр Шестопалов говорил, что России удалось избежать бурных темпов распространения инфекции и нынешняя скорость сохранится.
По состоянию на 15 апреля в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, почти 15 тысяч из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения