Темпы распространения коронавируса в России оценили

Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.
«Бурного развития, которого все боялись, — его нет», — сказал он.
По его словам, ситуация в Москве складывается лучше, чем во многих мегаполисах мира, в том числе за счет введенных властями ограничений.
Шестопалов добавил, что остается открытым вопрос по числу зараженных с бессимптомным течением инфекции. Согласно выводам немецких исследователей, на 10 тысяч больных с клиническими проявлениями приходится около миллиона бессимптомных, то есть 99 процентов.
К 15 апреля в России выявлено 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч инфицированных находятся в Москве, еще 2,5 тысячи — в Подмосковье. Случаи заражения не зафиксированы только в Республике Алтай. По словам президента Владимира Путина, пик заболеваемости еще не пройден.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения