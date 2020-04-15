Темпы распространения коронавируса в России оценили

Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

«Бурного развития, которого все боялись, — его нет», — сказал он.

По его словам, ситуация в Москве складывается лучше, чем во многих мегаполисах мира, в том числе за счет введенных властями ограничений.

Шестопалов добавил, что остается открытым вопрос по числу зараженных с бессимптомным течением инфекции. Согласно выводам немецких исследователей, на 10 тысяч больных с клиническими проявлениями приходится около миллиона бессимптомных, то есть 99 процентов.

К 15 апреля в России выявлено 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч инфицированных находятся в Москве, еще 2,5 тысячи — в Подмосковье. Случаи заражения не зафиксированы только в Республике Алтай. По словам президента Владимира Путина, пик заболеваемости еще не пройден.

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