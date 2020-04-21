Путин высказался по резервам койко-мест и оборудования для лечения коронавируса

Резервы оборудования и койко-мест для борьбы с коронавирусом могут оказаться невостребованными, но их необходимо иметь, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС во вторник, 21 апреля.

«Дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть», — подчеркнул российский лидер на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло по видеосвязи.

Материалы по теме Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч Больше всего случаев в Москве и Московской области

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что подготовка регионов к борьбе с новым вирусом осуществляется по полувоенному сценарию. По его словам, ситуация осложнилась из-за того, что в начале эпидемии из регионов не всегда поступали точные данные о количестве койко-мест и оснащенности медучреждений.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернаторам подготовить больницы к приему пациентов, в частности увеличить количество оборудованных койко-мест.

За последние сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!