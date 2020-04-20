Кремль оценил подготовленность регионов к борьбе с коронавирусом

В России есть регионы с недостаточным запасом индивидуальных средств защиты, количеством койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая подготовленность субъектов Федерации к борьбе с коронавирусом. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 апреля.

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По словам Пескова, отчасти это обусловлено объективными причинами. Он подчеркнул, что в проблемных регионах ведется интенсивная работа, в том числе с участием федерального центра.

Ранее президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением нового вируса в стране. Он поручил губернаторам подготовить медицинские учреждения к приему пациентов. В частности, речь идет об увеличении количества койко-мест.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.

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