Россиян призвали отказаться от поездок в Крым

@aksenov_sv / Twitter

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Его видеообращение опубликовано в Twitter.

«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым», — заявил Аксенов, отметив, что никогда не думал, что ему придется обращаться с такой просьбой к согражданам.

Также глава республики уточнил, что призыв касается не только тех, кто отправляется в командировку, но и туристов. По его словам, все санатории и места отдыха на полуострове закрыты.

«Работают сегодня только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общепит, к сожалению, сегодня закрыты», — пояснил Аксенов.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Телеграммы из Крыма», жители полуострова жалуются в социальных сетях на то, что путешественники активно едут в Крым и гуляют по улицам. В связи с этим местные призвали увеличить штраф за нарушение режима самоизоляции.

18 апреля глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что россияне массово устремились в Крым. По ее словам, число приезжих увеличилось на 40 процентов.

Ранее в апреле Сергей Аксенов отдал распоряжении, согласно которому российские туристы, прибывающие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, должны будут отправляться на обязательный карантин по коронавирусу. По его словам, все без исключения зафиксированные на полуострове случаи инфицирования — завозные.

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