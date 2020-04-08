Москвичам выдвинут условие прибытия в Крым из-за коронавируса

Российским туристам, прибывающим в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, выдвинут условие, согласно которому они будут отправляться на обязательный карантин по коронавирусу. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Сергей Аксенов, сообщает в среду, 8 апреля, «Крым-Информ».
«Мы все уперлись только в наши возможности держать всех под контролем. В нынешней ситуации я за то, чтобы всех — на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва, Санкт-Петербург — всех на самоизоляцию или помещение в обсерватор, в случае необходимости, причем всех на 100 процентов», — заявил Аксенов.
По его словам, все без исключения зафиксированные на полуострове случаи инфицирования — завозные. Глава региона также подчеркнул, что нормативный акт с решением властей, о котором идет речь, будет опубликован в течение дня.
2 апреля сообщалось, что почти все туристы уже покинули Крым. Например, москвичка Ольга Соломатина, которая недавно была в Евпатории, рассказала, что сейчас на курорте «как утром 1 января — людей очень мало, везде тихо и пустынно».
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 23 подтвержденных случая инфицирования COVID-19, пять человек вылечились. До 30 апреля в республике действует режим самоизоляции для всех жителей. Предполагается, что в конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения