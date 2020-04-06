Происходящее в Крыму во время пандемии коронавируса показали на видео

Происходящее на курорте Крыма во время пандемии коронавируса показали на видео. Запись была опубликована в Telegram-канале RT.
В ролике запечатлен один из самых густонаселенных городов республики — Ялта, жители которого в настоящее находятся в режиме самоизоляции. На кадрах видно, что набережная, парки и улицы, обычно заполненные туристами, в настоящее время пустуют.
Отмечается, что в Ялте ограничена работа общественного транспорта, закрыты магазины, кафе и рестораны, салоны красоты и бассейны. Кроме того, там, как и на всем полуострове, временно запрещено размещать людей в санаториях, пансионатах и гостиницах.
2 апреля сообщалось, что почти все туристы уже покинули Крым. Например, москвичка Ольга Соломатина, которая недавно была в Евпатории, рассказала, что сейчас на курорте «как утром 1 января — людей очень мало, везде тихо и пустынно».
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 20 случаев инфицирования COVID-19, три человека вылечились. Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время — 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения